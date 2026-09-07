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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» попросило КДК отменить красную Тюкавина: «Удаление ошибочно. Фол на Джику допущен по неосторожности, чрезмерной силы или жестокости не было»

«Динамо» обратилось в КДК с просьбой отменить красную карточку Константина Тюкавина в матче со « Спартаком » в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1).

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