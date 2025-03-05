Александр Сосновский: Трамп стал новым Путиным для европейского бомонда

Каковы истинные причины ухода Анналены Бербок из руководства партии Зеленых? Почему Дональд Трамп стал новой фигурой ненависти для европейского истеблишмента? И какова роль «глубинного государства» в современных политических перестановках? Александр Сосновский, немецко-российский журналист и писатель, в эфире «EUROMORE» ответил на вопросы зрителей.
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