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Сад, который не спрашивает про возраст

Сад, который не спрашивает про возраст

Иногда самые важные решения в жизни принимаются не вопреки сомнениям, а благодаря им. Эта история началась с простого желания — иметь собственный уголок земли, где можно посадить яблоню и слушать, как ветер шелестит листьями смородины.

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