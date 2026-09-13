Повара на фестивале в Екатеринбурге испекли пятиметровую кулебяку

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября шеф-повара из России, в том числе Андрей Виноградов и Сергей Федосеев, испекли пятиметровую кулебяку и курник весом более 16 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Белорусский Госпо...
- "Ревизия для всех...
- У Путина будет но...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым