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Царьград

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Повара на фестивале в Екатеринбурге испекли пятиметровую кулебяку

Повара на фестивале в Екатеринбурге испекли пятиметровую кулебяку

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября шеф-повара из России, в том числе Андрей Виноградов и Сергей Федосеев, испекли пятиметровую кулебяку и курник весом более 16 кг.

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