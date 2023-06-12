smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anlrey Boracow
    Маловато будет, почему не 25 или не 30 стратегов? Разве мало целей на УкРуине?МК: Сразу десять ...
  • саша дмитренко
    а то  совковое  общество  было не кастовое!Что для нас лучше...
  • Юрий Вершинин
    Я уж думал, что айфончик Димон поумнел со временем. Оказывается, как был идиотом, так им и остался.«Мигрантов на рук...

СП: Ученые из Китая приручают солнце, чтобы в будущем отказаться от нефти и газа

СП: Ученые из Китая приручают солнце, чтобы в будущем отказаться от нефти и газа

Китайские ученые по поручению лидера страны Си Цзиньпина пытаются устроить энергетическую революцию. Об этом говорится в материале «Свободной Прессы».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх