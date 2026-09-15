Дьокереш еще не забивал в этом сезоне. В прошлом он был лучшим бомбардиром «Арсенала»

Виктор Дьокереш неудачно начал сезон. Нападающий «Арсенала» сегодня принял участие в игре с « Ипсвичем » в Кубке английской лиги, но за 90 минут ни одним результативным действием не отметился, хотя его команда победила со счетом 4:2.