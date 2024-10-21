В колледже на Ярославской прошли мастер-классы шефов лучших ресторанов Москвы

В десяти столичных колледжах, в том числе в Политехническом колледже имени П.А. Овчинникова в Алексеевском районе в преддверии Международного дня повара прошли мастер-классы шефов ведущих ресторанов Москвы.
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