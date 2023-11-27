В Хабаровском крае при ДТП погиб водитель грузовика

В результате аварии на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино погиб водитель мини-грузовика. Трагедия произошла 26 ноября около двух часов дня, когда 45-летний мужчина потерял управление своим транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.