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Экшен-камера GoPro Mission 1 Pro ILS со сменными объективами, 1-дюймовым сенсором и съёмкой 8K 60 к/с поступает в продажу в Китае

Экшен-камера GoPro Mission 1 Pro ILS со сменными объективами, 1-дюймовым сенсором и съёмкой 8K 60 к/с поступает в продажу в Китае

Новая экшн-камера получила фирменный чип GP3 и водозащиту до 20 метров без дополнительного корпуса. GoPro Mission 1 Pro ILS поступает в продажу в Китае сегодня, 21 октября, по цене 5498 юаней.

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