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Винтажный маркет о пионерии пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»

Винтажный маркет о пионерии пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет винтажный маркет. Горожане и гости столицы смогут узнать интересные факты о Всесоюзной пионерской организации, которая объединяла детей СССР.

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