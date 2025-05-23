Винтажный маркет о пионерии пройдет в музее-заповеднике «Коломенское»

В музее-заповеднике «Коломенское» в рамках проекта «Лето в Москве» пройдет винтажный маркет. Горожане и гости столицы смогут узнать интересные факты о Всесоюзной пионерской организации, которая объединяла детей СССР.
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