Россияне вновь заинтересовались покупкой автомобилей за рубежом

На фоне укрепления рубля растет спрос на корейские и европейские марки под заказ. Причем «европейцев» с пробегом заказывают в том числе из азиатских странПовышение спроса на автомобили с пробегом из-за рубежа под заказ «Бизнес FM» подтвердили как те, кто возит такие машины из Азии, так и те, кто доставляет их из Европы.