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ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов

ОКР запросил у МОК разъяснение по вопросу перехода трёх спортсменов

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин сообщил, что организация запросила официальные разъяснения от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства тремя спортсменами.

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