Metro Москва
МоскваРоссияМирДеньгиНаука и ТехнологииСтиль жизниДомРазвлечения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro Москва

4 подписчика

Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Результативность дежурных расчётов противовоздушной обороны ВС России в очередной раз подтверждена: благодаря их ювелирной работе очередная группа беспилотных летательных аппаратов ВСУ, предпринявших попытку прорыва к Москве, была своевременно обнаружена и уничтожена.

Вернуться к статье