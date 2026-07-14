Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Результативность дежурных расчётов противовоздушной обороны ВС России в очередной раз подтверждена: благодаря их ювелирной работе очередная группа беспилотных летательных аппаратов ВСУ, предпринявших попытку прорыва к Москве, была своевременно обнаружена и уничтожена.
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