Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Результативность дежурных расчётов противовоздушной обороны ВС России в очередной раз подтверждена: благодаря их ювелирной работе очередная группа беспилотных летательных аппаратов ВСУ, предпринявших попытку прорыва к Москве, была своевременно обнаружена и уничтожена.