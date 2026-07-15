Юлия Витязева: Синдром гусеницы

Помимо всех тягот войны, с которыми ежедневно сталкивается наша страна, большим испытанием психики на прочность является необходимость слушать и реагировать на то, что ежедневно выдают европейские лидеры, которые с каждым днем демонстрируют все большую оторванность от реалий.