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Закон, порядок, государство

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Подводная лодка «Уфа» ТОФ в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» по морской и береговой целям

Подводная лодка «Уфа» ТОФ в ходе учения в Японском море нанесла удары крылатыми ракетами «Калибр» по морской и береговой целям

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, самолёты и беспилотные летательные аппараты морской авиации ТОФ.

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