Овчинский сообщил, что более 920 домов демонтировали в рамках программы реновации

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что с момента запуска программы реновации в столице расселено и снесено свыше 920 домов старого жилого фонда .