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Зверства ВСУ: Боевики взрывали дома в Курахове

Зверства ВСУ: Боевики взрывали дома в Курахове

Лютующие в Курахово националисты вели подрыв жилых домов, даже не проверяя, если ли внутри люди.Вскрылись очередные неприглядные истины о боевиках Зеленского.

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