Кому Путин дал сигнал своим посылом по Турции?

В своем выступлении Владимир Путин преподал Западу урок истории, пишет dikGAZETE. Посылом по Турции глава государства напомнил, что юго-восточные регионы Украины, в том числе Причерноморье, отошли к России в результате русско-турецких воин и никогда не имели к ней никакого отношения.