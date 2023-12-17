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Мировое обозрение

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Кому Путин дал сигнал своим посылом по Турции?

Кому Путин дал сигнал своим посылом по Турции?

В своем выступлении Владимир Путин преподал Западу урок истории, пишет dikGAZETE. Посылом по Турции глава государства напомнил, что юго-восточные регионы Украины, в том числе Причерноморье, отошли к России в результате русско-турецких воин и никогда не имели к ней никакого отношения.

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