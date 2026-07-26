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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макаров о хейте от фанатов «Динамо»: «Мне без разницы. Думаете, я буду переживать? Мне 28 лет, у меня двое детей, семья»

Полузащитник « Крыльев Советов » Денис Макаров высказался о реакции фанатов на свое возвращение на «ВТБ Арену» в матче 1-го тура РПЛ против « Динамо » (0:0) После ухода из московского клуба футболист выступал за турецкий «Кайсериспор» с января 2026 года.

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