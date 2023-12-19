Украинское контрнаступление провалилось, а поддержка Киева со стороны Запада ослабевает, пишет Der Spiegel.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Со дна постучали. Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно".
- Наконец-то наглых азиатов в России начали ставить на место. И не просто наказывать провинившихся по всей строгости закона, а высылать целыми семьями.
- В Северной столице вскрыли схему, благодаря которой город наводнили нелегалы. Во главе цепочки стоял руководитель региональной миграционной службы. Теперь, похоже, он будет где-то сидеть.
Свежие комментарии