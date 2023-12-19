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Der Spiegel: у Запада и Зеленского нет плана дальнейшей борьбы с Россией

Der Spiegel: у Запада и Зеленского нет плана дальнейшей борьбы с Россией

Украинское контрнаступление провалилось, а поддержка Киева со стороны Запада ослабевает, пишет Der Spiegel.

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