MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    "крокодил" показывал всю убогость совдеповского существования , а пипл не понимал это и только ржал ....не слушая гог...Самое смешное из ...
  • Вадим
    "Какая печаль"... вообще п.йВ суде вынесли ве...
  • Дмитрий Бакланов
    А до него уже дошло, что в тюрьме у него может испортится настроение и он покончит жизнь самоубийством?В суде вынесли ве...

7 самых красивых российских звезд с маленькой грудью

7 самых красивых российских звезд с маленькой грудью

Красавицы нашего шоу-бизнеса, которые не стесняются своих аккуратных форм! Мари Краймбрери, Любовь Аксенова, Ольга Бузова, фото: соцсети; MAXIM; соцсетиСтандарты красоты и женского тела в частности менялись с каждой эпохой: когда-то люди восхищались изяществом пышных дам с картин Рубенса, потом стали считать, что аккуратные формы у женщины — признак ее аристократичности, а в 90-е и вовсе появилась мода на «болезненную худобу», основоположницей которой стала Кейт Мосс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх