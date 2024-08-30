7 самых красивых российских звезд с маленькой грудью

Красавицы нашего шоу-бизнеса, которые не стесняются своих аккуратных форм! Мари Краймбрери, Любовь Аксенова, Ольга Бузова, фото: соцсети; MAXIM; соцсетиСтандарты красоты и женского тела в частности менялись с каждой эпохой: когда-то люди восхищались изяществом пышных дам с картин Рубенса, потом стали считать, что аккуратные формы у женщины — признак ее аристократичности, а в 90-е и вовсе появилась мода на «болезненную худобу», основоположницей которой стала Кейт Мосс.