Steam прекращает поддержку Windows 7 и 8 с последней версией клиента

Valve наконец-то полностью отказалась от совместимости с Windows 7 и 8 в своем последнем обновлении клиента Steam, а это значит, что последним приверженцам этих операционных систем придется перейти на Windows 10 или 11 (или перейти на Linux или Mac), чтобы продолжить играть.
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