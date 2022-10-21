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У Шестеркина 1-е поражение в сезоне – 24 сэйва из 27 против «Сан-Хосе». Ранее было 3 победы

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 броска из 27 в матче чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

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