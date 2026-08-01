Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 115 подписчиков

Россияне потратили 3,4 трлн рублей на подержанные авто, но автопарк стареет: новый автомобиль становится недоступным

Россияне потратили 3,4 трлн рублей на подержанные авто, но автопарк стареет: новый автомобиль становится недоступным

Россияне потратили около 3,4 трлн рублей на подержанные автомобили за январь — июнь 2026 года, что на 13% больше год к году, но этот денежный рост скрывает старение автопарка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии