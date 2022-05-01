Советник Шольца: Германии потребуется время для отказа от нефти из России

Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна готова поддержать эмбарго на импорт нефти из России, однако Берлину потребуется несколько месяцев, чтобы отказаться от российских поставок, сообщает Financial Times.
Помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна готова поддержать эмбарго на импорт нефти из России, однако Берлину потребуется несколько месяцев, чтобы отказаться от российских поставок, сообщает Financial Times.
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