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Преимущество Су-57 перед F-22 и F-35

Преимущество Су-57 перед F-22 и F-35

По первоначальным планам, первая эскадрилья Су-57 должна была быть сформирована еще в 2015 году, к 2025 году на вооружении должно было стоять около 200 единиц истребителей и около 100 единиц поставлено на экспорт.

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