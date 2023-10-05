Преимущество Су-57 перед F-22 и F-35

По первоначальным планам, первая эскадрилья Су-57 должна была быть сформирована еще в 2015 году, к 2025 году на вооружении должно было стоять около 200 единиц истребителей и около 100 единиц поставлено на экспорт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии