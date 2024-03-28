CD Projekt раскрыла, как продвигается разработка The Witcher 4, и похвасталась успехам...

CD Projekt раскрыла, как продвигается разработка The Witcher 4, и похвасталась успехами Cyberpunk 2077Польская компания CD Projekt подвела итоги 2023 финансового года, подчеркнув успехи Cyberpunk 2077 и поделившись новостями о разработке Polaris — первого «Ведьмака» из новой трилогии.