В Ярославской области задержаны пять поездов из-за технических неполадок

В Ярославской области продолжаются проблемы с движением поездов. По данным пресс-службы Северной железной дороги, сегодня пять пассажирских поездов задержаны на перегоне Семибратово — Ростов, передает ТАСС.
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