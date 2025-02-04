Сенатор Денисов: торговая война США и Китая затронет важные логистические цепочки

Пекин готов дать серьезный ответ на односторонние меры Новая торговая война между Соединенными Штатами и Китаем затронет важные логистические цепочки и невыгодна для России, сообщил в интервью телеканалу «Вместе-РФ» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.