Сенатор Денисов: торговая война США и Китая затронет важные логистические цепочки

Пекин готов дать серьезный ответ на односторонние меры Новая торговая война между Соединенными Штатами и Китаем затронет важные логистические цепочки и невыгодна для России, сообщил в интервью телеканалу «Вместе-РФ» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
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