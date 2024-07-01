Экс-советница Трампа Макфарланд: Зеленский намерен поднять ставки

Бывшая советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд заявила о намерении Владимира Зеленского направить все возможности западного оружия против России из-за неудач ВС Украины на поле боя.
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