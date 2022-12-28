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Клэй Томпсон забросил с фолом спиной к кольцу

Клэй Томпсон забросил с фолом спиной к кольцу

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время матча против «Шарлотт» забросил тяжелый мяч с фолом спиной к кольцу.

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