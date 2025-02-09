Пушков: Трам воюет с USAID, потому что оно вело кампанию по его дискредитации Воинственный настрой президента США Дональда Трампа по отношению к Агентству по международному развитию (USAID) — это не прихоть, а необходимость, поскольку оно было оплотом его политической оппозиции.