Пушков: Трам воюет с USAID, потому что оно вело кампанию по его дискредитации Воинственный настрой президента США Дональда Трампа по отношению к Агентству по международному развитию (USAID) — это не прихоть, а необходимость, поскольку оно было оплотом его политической оппозиции.
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