В Роспотребнадзоре рассказали о новом варианте SARS-CoV-2

Его назвали рекомбинантом двух более ранних подвариантов «омикрона». Россиян предупредили о быстро распространяющемся новом варианте коронавируса, симптомы которого схожи с предыдущими разновидностями ковида.
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