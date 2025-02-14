«На дне» Максима Горького покажут в Александринском театре в постановке Никиты Кобелева

Он постарался избежать бытового прочтения пьесы В Александринском театре в Петербурге состоится премьера спектакля «На дне» по пьесе Максима Горького в постановке художественного руководителя труппы Никиты Кобелева.
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