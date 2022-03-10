Происшествия

8 подписчиков

Автоинспекторы в Республике Алтай вместе с кадетами провели акцию «Сообщи о пьяном водителе!»

Автоинспекторы в Республике Алтай вместе с кадетами провели акцию «Сообщи о пьяном водителе!»

В целях предупреждения фактов нетрезвого вождения, сотрудниками Госавтоинспекции  на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия и целенаправленные рейды.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх