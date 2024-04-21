Шарль Леклер: «Скорость пропала с переходом на шины «хард»

Леклер объяснил неудачное выступление на Гран-при Китая. По словам пилота «Феррари», в гонке потеря темпа произошла из-за плохой работы болида на самых жестких по составу шинах: «Скорость пропала с переходом на шины «хард».
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