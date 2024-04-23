Авербух оценил шансы Валиевой на успех в качестве телеведущей

Хореограф и постановщик Илья Авербух поддержал новое начинание молодой фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка, не имеющая сейчас возможности участвовать в соревнованиях, решила попробовать себя в качестве телеведущей.
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