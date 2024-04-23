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Авербух оценил шансы Валиевой на успех в качестве телеведущей

Авербух оценил шансы Валиевой на успех в качестве телеведущей

Хореограф и постановщик Илья Авербух поддержал новое начинание молодой фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка, не имеющая сейчас возможности участвовать в соревнованиях, решила попробовать себя в качестве телеведущей.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Чтобы стать ведущей на ТВ НАДО ПРОСТО НАЖРАТЬСЯ ДОПИНГА. И кто бы что ни говорил - у Валиевой в крови был допинг! И не надо её защищать и оправдывать. Валиева просто опозорила Россию.
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11 час.
Е Пронина
нажрись и стань!)
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9 час.

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