Реакция Речана на объявленные учителями протесты: «Они заслуживают большего»

«Учителя заслуживают большего, и правительство будет продолжать искать решения». Так премьер-министр Дорин Речан отреагировал на заявление учителей о том, что они будут пикетировать здание парламента в течение двух дней, 13 и 19 декабря, недовольные объявленным властями размером повышения зарплат, отмечает Noi.