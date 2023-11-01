Вид сверху лучше: знаменитые пары, в которых женщина выше мужчины

Вид сверху лучше: знаменитые пары, в которых женщина выше мужчиныМэттью Беллами и Элль Эванс Content image for: 499150Разница в росте: 8 смЛидер группы Muse Мэттью Беллами казался даже ниже своей предыдущей подружки Кейт Хадсон, когда она надевала каблуки (рост Мэтта — 170 см, Кейт — 168 см).