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Вид сверху лучше: знаменитые пары, в которых женщина выше мужчины

Вид сверху лучше: знаменитые пары, в которых женщина выше мужчиныМэттью Беллами и Элль Эванс Content image for: 499150Разница в росте: 8 смЛидер группы Muse Мэттью Беллами казался даже ниже своей предыдущей подружки Кейт Хадсон, когда она надевала каблуки (рост Мэтта — 170 см, Кейт — 168 см).

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