Не крепость, а система задержки: как противник строит инженерные рубежи

Первым в землю ложится не бетонный «зуб», а замысел движения: где техника сможет развернуться, где пехота попробует пройти через лесополосу, какая дорога останется для снабжения, сколько времени займёт расчистка прохода.
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