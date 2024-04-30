ВКС РФ уничтожили два места базирования боевиков в Сирии

Российская авиация уничтожила два места базирования боевиков в сирийской провинции Хомс. Об этом 30 апреля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.