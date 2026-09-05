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Шоу-бизнес: «Я в муках рожала ему ребенка, а он в это время зачинал другого»: Какую боль топила в бутылке Наталья Андрейченко

Шоу-бизнес: «Я в муках рожала ему ребенка, а он в это время зачинал другого»: Какую боль топила в бутылке Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко для миллионов зрителей навсегда осталась Мэри Поппинс — красивой, спокойной и невероятно доброй.

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