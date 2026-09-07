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Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору яблок и бахчевых

Жителей Подмосковья пригласили на акцию по сбору яблок и бахчевых

С 7 сентября в Подмосковье стартовал осенний сбор излишков плодово-бахчевой продукции. До 28 сентября жители региона смогут передать яблоки, арбузы, тыквы и другие овощи и фрукты в специальные контейнеры.

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