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Сергей Коновалов против Анатолия Кашпировского: кто правит миром целителей?

Сергей Коновалов против Анатолия Кашпировского: кто правит миром целителей?

Сергей Коновалов против Анатолия Кашпировского: кто правит миром целителей? Ольга ВайленкоС течением времени в постсоветском пространстве зародилась уникальная культура, впитавшая смесь научных достижений и мистицизма.

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