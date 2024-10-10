Сергей Коновалов против Анатолия Кашпировского: кто правит миром целителей? Ольга ВайленкоС течением времени в постсоветском пространстве зародилась уникальная культура, впитавшая смесь научных достижений и мистицизма.
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