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Газета.ру

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Актер Брюс Кэмпбелл рассказал о борьбе с раком

Актер Брюс Кэмпбелл рассказал о борьбе с раком

Звезда хоррор-фильма «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл заявил, что ему осталось жить пять лет. Новостями о своем состоянии он поделился в подкасте «Шоу Адама Кароллы».

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