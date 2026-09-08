Актер Брюс Кэмпбелл рассказал о борьбе с раком

Звезда хоррор-фильма «Зловещие мертвецы» Брюс Кэмпбелл заявил, что ему осталось жить пять лет. Новостями о своем состоянии он поделился в подкасте «Шоу Адама Кароллы».
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