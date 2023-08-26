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Группа Бородавко проведет сбор в Малиновке с 31 августа по 19 сентября

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Денис Спицов, Наталья Непряева, Алексей Червоткин, Никита Денисов, Артем Мальцев, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, Мария Истомина и Дарья Непряева.

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