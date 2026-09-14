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Болезнь Альцгеймера может вызывать повреждение гематоэнцефалического барьера

Болезнь Альцгеймера может вызывать повреждение гематоэнцефалического барьера

Исследователи из Колумбийского университета изучили влияние APOE ε4 на гематоэнцефалический барьер с помощью анализа тканей головного мозга и спинномозговой жидкости, моделей на основе стволовых клеток, органоидов сосудов, а также доклинических экспериментов на моделях животных.

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