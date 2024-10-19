Победителей всероссийского конкурса "Семья года" наградили в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлевском дворце назвали имена финалистов Всероссийского конкурса "Семья года". Победители получили дипломы в пяти номинациях: многодетная, молодая, сельская семья и семья-хранитель традиций.
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