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Царьград

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Доктор Спирс рекомендовал начать подготовку к старости в 50 лет

Доктор Спирс рекомендовал начать подготовку к старости в 50 лет

Доктор Брайан Спирс советует с 50 лет укреплять мышцы и следить за давлением, чтобы подготовиться к активной старости.

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