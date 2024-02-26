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Вести Севастополь

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Учкуевский оползень продолжает движение

Сотрудники Морского гидрофизического института РАН в конце января и феврале провели две экспедиции. Дело в том, что этот участок всегда характеризовался как относительно стабильный, и его резкая активизация в январе вызвала научный интерес.

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