Учкуевский оползень продолжает движение

Сотрудники Морского гидрофизического института РАН в конце января и феврале провели две экспедиции. Дело в том, что этот участок всегда характеризовался как относительно стабильный, и его резкая активизация в январе вызвала научный интерес.
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